Imágenes: Desatan locura musical en el Festival Tecate Pa'l Norte 2022

Aquí cada loco con su tema.

Por un lado Maroon 5 fue el gran invitado a los festejos por el décimo aniversario del Festival Tecate Pa'l Norte y desde otros ocho escenarios un desfile de 67 bandas fueron el disfrute de los miles de asistentes.

El masivo más grande del norte del país pareció convertirse en una especie de "manicomio musical" por la variedad de géneros que "chocaron" en los rincones del Parque, desde el rock, pop, urbano, banda, norteño, ska y los corridos tumbados.

Sin importar el intenso sol, miles de jóvenes llegaron ayer desde las 14:00 horas al primer día de la fiesta musical.

Con la pandemia en sus niveles más bajos, muchos disfrutaron de esta experiencia sin portar el cubrebocas luego de que la Secretaría de Salud estatal anunció que no era obligatorio usarlo en espacios abiertos.



Para gozarse de sus grupos y artistas favoritos, la raza tuvo que recorrer largas distancias.

La odisea encontrar los espectáculos fue como caminar por un laberinto, porque los escenarios Tecate Light y el sorpresa se instalaron en el área de las "eses".

Mientras que en el Parque Acero se encendió el escenario Tecate Original, a un lado de Plaza Sésamo estuvo él Fusión Telcel y frente al Auditorio Citibanamex el público tuvo la opción del escenario Acústico.

Fue a las 21:50 horas que Adam Levine encandiló a miles de espectadores a disfrutar de su propuesta.

Para su espectáculo programado de una hora y 15 minutos, la banda de pop rock estadounidense puso a bailar a todos con su contagioso "Moves Like Jagger".

Para esta actuación, sólo eligieron éxitos y eso lo agradeció el público.

Maroon 5 cantó "This Love", "Stereo Hearts", "One More Night" y "Animals".

"¿Cómo están Monterrey?", gritó Adam.

A esta fiesta multitudinaria también se sumó The Libertines con su rock británico.

"Buenas noches", saludo en español Pete Doherty, vocalista, quien incluyó en su repertorio "What Katie Did", "You're My Waterloo" y "Can't Stand Me Now".

Desde el escenario Acústico, el ex Caifán, Sabo Romo, hizo alarde del Rock en tu Idioma sinfónico.

Una artillera de éxitos dieron directo a la nostalgia de la audiencia conocedora del rock en español.

De entre sus invitadas, Sabo gozó al presentar a María Barracuda y Cecilia Toussaint.

Primero apareció María para divertirse con el tema "Ni Tú Ni Nadie" de Alaska y Dinarama.

Minutos después apareció Toussaint para cantar junto a María "Bolero Falaz", un tema de Aterciopelados.

"De verdad se ven poca madre. ¡Qué chingón!", gritó el ex Caifán.

Un atardecer con ritmo trajo la banda argentina Caligaris y con las palmas arriba y saltando el público los ovacionó.



En el escenario celebraron el cumpleaños de Juan Carlos Taleb, vocalista de la banda, quien agradeció el cariño de la gente y le dio una mordida a un pastel. Y además hicieron un brindis.



"Qué alegría que el universo haya permitido compartir esta tarde con ustedes... ¡Gracias Monterrey por ese cariño eterno!", expresó Juan.



Con éxitos como "Náufrago", Siddhartha por su parte ambientó el escenario Tecate Light pasadas las 17:00 horas.



"Qué honor volver a juntarnos porque ahora estamos libres de nuevo, juntos de nuevo, sin una máscara en la cara. Y hay que celebrar la vida", dijo el cantante tras cantar el tema "Brújula".



Por su parte la actriz y cantante Sandra Echeverría alegró el ambiente con éxitos como "Si una vez", de Selena; y "Fuerte No Soy", del grupo Intocable.



El catálogo artístico del primer día de actividades del festival incluyó a: Andrés Calamaro, Camilo Séptimo, Vetusta Morla, Papa Roach, Porter, Los Mier, Los Cadetes de Linares, La Garfield, C. Tangana y mucho invitados más.



¡Qué sorpresas! Los primeros en dejar boquiabiertos al público fueron Moderatto y Danna Paola que se unieron para cantar su nuevo sencillo "Sólo Quédate en Silencio", éxito de RBD.

Llamó la atención que Bryan Amadeus usó para esta presentación un vestido blanco, como de novia, mientras que Danna optó por un smoking, pero moderno, de top y moño.



La segunda sorpresa de la noche fue Edén Muñoz, el ex vocalista de Calibre 50, quien hizo dueto con Beto con el tema "Cuidando el Territorio".