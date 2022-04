Imágenes: Exigen justicia por desaparecidos; queman puertas del Palacio de Gobierno en Nuevo León

Nuevo León.- Por segundo día consecutivo, las desapariciones movilizaron ayer a cientos de personas en la capital de Nuevo León.

Un día después de que más de mil inconformes exigieron frenar las desapariciones de mujeres y justicia por el feminicidio de María Fernanda Contreras, una nueva protesta fue convocada para ayer a las 15:00 horas en la Explanada de los Héroes.

La manifestación fue encabezada por familiares de mujeres y hombres desaparecidos, que leyeron un posicionamiento en el que demandaron una actuación más rápida de las autoridades y más recursos para las instituciones investigadoras.

Tras unos 30 minutos, unos 200 manifestantes marcharon por la calle Zaragoza hasta la Fiscalía estatal, en Morones Prieto.

Mujeres identificadas con colectivos feministas realizaron pintas y pegaron fichas de desaparecidos en la fachada.

Posteriormente, un grupo de 150 personas, en el que ya no se observó a los familiares de desaparecidos, regresó a la Explanada de los Héroes, intentó ingresar al Palacio de Gobierno, se enfrentó con elementos de Fuerza Civil y quemó una de las puertas del recinto, fuego que rápidamente fue apagado por bomberos.

Durante el choque fueron detenidas dos mujeres, identificadas como Martha Cecilia, de 30 años, y Faride Deyanira, de 23, quienes fueron trasladadas al cuartel policiaco estatal de la zona norte.

Patricia Carrillo, madre de Martha Cecilia, aseguró que su hija no agredió a los policías, sino que intentaba ayudar a otras jóvenes.

"Me dijo: 'Mamá, es que están golpeando muy feo a las muchachas, me voy a meter a ayudarlas'", contó entre lágrimas.

"Nada más se metió tantito a ayudarlas y ahí fue cuando la metieron y no sé cómo esté".

"Ella no estaba haciendo nada malo", añadió Ezequiel Castro, padre de la joven detenida, "hacemos responsables a los policías si sufre algún daño".

Las activistas Jennifer Aguayo y Nadia Garza, de la asociación Movimiento por la Igualdad, aseguraron que también fueron retenidas en el interior del Palacio de Gobierno, pero las liberaron a los pocos minutos, a diferencia de las otras dos mujeres.

Al menos cuatro manifestantes aseguraron que sufrieron lesiones al ser agredidas por elementos de la Policía estatal, que formaron un cerco con escudos para impedir el paso de las mujeres hacia el interior del Palacio de Gobierno.

De acuerdo con fuentes del Estado, los elementos también sufrieron lesiones, entre los que se encuentran policías mujeres.

Despiden a Mafer

La misa del domingo de Ramos estuvo ayer cargada de dolor en la Basílica de Guadalupe, por la tragedia de María Fernanda Contreras Ruiz.

En una misa de cuerpo presente, el mensaje que prevaleció fue la búsqueda de consuelo y de justicia.

"No hay palabras para consolar, no hay palabras para tratar de entender, no hay palabras para compartir este momento tan duro", expresó el presbítero Alejandro Barragán, "

"Hoy, en Domingo de Ramos nos toca despedirnos de María Fernanda con el corazón en ascuas, con un recelo y con tantos sentimientos en el corazón, el de ustedes como el de todos que compartimos, como es la sociedad regiomontana.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia afirmó que por ahora no puede hacer aclaraciones del caso para no afectar la investigación.

"En este momento, aunque lo deseamos, no es posible aclarar las interrogantes porque esto puede afectar la investigación y la detención del o los responsables", indicó.

PIES

ALZAN LA VOZ. Unas 200 personas marcharon de la Explanada de los Héroes, en Monterrey, hacía la Fiscalía General del Estado para exigir justicia por las desapariciones.

ESCALA DESCONTENTO. Un grupo de mujeres se enfrentó con elementos de Fuerza Civil y quemó una de las puertas del Palacio de Gobierno.