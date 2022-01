Incendio en Monterrey deja a 172 familias sin casa al consumir decenas de tejabanes

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni personas evacuadas, ya que las casas más cercanas a las llamas se situaban a unos 200 metros de distancia.

Una unidad de Bomberos y otra de Protección Civil acudieron al lugar, pero tardaron en acceder ya que no había velador ni personal en la empresa.

Las autoridades de Monterrey aseguraron que brindarán apoyos a las personas que perdieron sus casas trasladándolas a albergues. No se sabe si serán reubicadas en nuevas viviendas.

De momento no se han especificado las acusas que originaron el incendio. Reportes extraoficiales indican que las llamas iniciaron en una vivienda y de allí se extendieron al resto de tejabanes en El Pozo.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas a causa del incendio, sin embargo, unas 172 familias perdieron sus viviendas consumidas por el fuego en tan sólo 15 minutos.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.