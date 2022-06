Incendio en refinería de Cadereyta provoca alarma en Nuevo León

Aunque Pemex no ha brindado información oficial sobre el siniestro , Protección Civil aseguró que el incendio fue controlado de manera oportuna y afortunadamente no se reportaron heridos ni muertos .

"Se informa de incendio en interior de Refinería Pemex Cadereyta, al momento no contamos con información oficial, desconocemos de que se trata, @Pemex cuenta con una excelente brigada interna contra incendios, nos mantenemos al margen y en coordinación con @PC_NuevoLeon", señaló el director operativo de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga.

De acuerdo con los primeros reportes, en redes sociales comenzaron a ser difundidas imágenes donde se observa una columna de humo negro en la refinería de Cadereyta . Posteriormente, Protección Civil y Bomberos de Nuevo León confirmaron el siniestro, pero Pemex no.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.