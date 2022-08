Ingresa Bronco a hospital para nueva cirugía

Monterrey.- El ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, conocido como "El Bronco", informó que salió del arraigo domiciliario para ser sometido a una serie de estudios previos a una operación por sus padecimientos gastrointestinales.

De acuerdo con su esposa Adalina Dávalos, la intervención quirurgica está programada para el día de mañana.

"Están preparándolo para hacerle unos estudios hoy", explicó, "la cirugía será el día de mañana, no tenemos horario".

El ex Mandatario será intervenido en el Doctors Hospital, en donde están sus médicos de cabecera.

La cirugía será una reconexión de colón, luego de la ileostomía que le practicaron en mayo pasado cuando se encontraba en prisión preventiva.

Fuentes allegadas al caso informaron que el Bronco permanecerá varios días internado.

En un mensaje en sus redes sociales, Rodríguez Calderón, quien enfrenta dos procesos penales en arraigo domiciliario, pidió oraciones por su intervención.

Te recomendamos leer:

"Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo", escribió.

"Les pido me incluyan en su oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien. Me reporto en cuanto pueda, abrazos".