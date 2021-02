Ingrid Monserrat es buscada por su mamá desde 2016 en varias ciudades; desapareció en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La madre de la pequeña Ingrid Monserrat ha recorrido calles, cerros, ejidos y diferentes ciudades del país para encontrar a su hija quien desapareció un 13 de septiembre de 2016 en Monterrey, Nuevo León, la niña tenía 3 años de edad, cuando la vio por última vez.

La mamá de Ingrid Monserrat Camacho Quijón, se llama Elizabeth y asegura que su esposo, Alfredo Camacho Gallegos fue quien se llevó a su hija a causa de un problema de pareja.

Debido a que ella le descubrió una infidelidad a su esposo y le pidió el divorcio sin imaginarse que eso significaría perder a su hija que hasta el día de hoy sigue buscando con la esperanza de encontrarla sana y salva.

Ingrid Monserrat desapareció el 12 de septiembre de 2016, ese día su padre presuntamente decidió llevársela luego de ir por ella a la guardería Eva Sámano ubicada en la colonia Argentina, en Monterrey para luego desaparecerla.

Desde entonces la madre no ha dejado de buscar a Ingrid Monserrat, ha recorrido ciudades como Matehuala, en San Luis Potosí, Zaragoza, en Nuevo Laredo, dejando cartelones, estas ciudades han sido señaladas por su esposo diciéndole que ahí está la niña.

De hecho la señora Elizabeth a entrado al Penal para que su esposo le confiese que hizo con su hija o donde la tiene. Alfredo Camacho Gallegos anduvo huyendo de las autoridades después de que la madre de la niña interpusiera la denuncia por sustracción de menores.

Fue en 2017, cuando capturaron a Alfredo en Matehuala, San Luis Potosí, con la ayuda de la Asociación de Derechos Humanos Samuel Ruiz, pero la pequeña no ha aparecido desde entonces.

Alfredo fue aprehendido y sentenciado a cinco años por el delito de sustracción de menores por las autoridades de Nuevo León, y actualmente se encuentra internado en el Penal de Apodaca.

Ante la desaparición de su Ingrid Monserrat su madre manifestó que las autoridades han hecho caso omiso a su petición de buscar a su hija, solamente se han conformado por tener encerrada a su ex pareja, pero nadie ha buscado a la niña.

En todo este tiempo no he tenido la colaboración de las autoridades, he ido al Code, al Palacio de Justicia, y sólo me dicen que lo van a checar y a ver si se pueden hacer la búsqueda, relata Elizabeth.