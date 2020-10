Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, promete defender el agua de la presa El Cuchillo

Monterrey, Nuevo León.- Ante la posibilidad de que se emplee el agua de la presa El Cuchillo para cumplir con el tratado de Aguas internacionales, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció este martes que defenderá el líquido vital.

"El presidente no la va a quitar, no tiene por qué quitarla, no es su facultad, la presa El Cuchillo nace de un convenio entre la Federación el Estado y los beneficiarios del agua que son quienes precisamente la construcción de la presa bajo ciertas condiciones", declaró El mandatario regiomontano, mejor conocido como “El Bronco”.

Esas condiciones son las que se tienen que respetar, el respeto a ese convenio se tiene que dar y no es nada más por un comentario que haya hecho el presidente o la directora de la Conagua, incluso ya hablamos con ella", añadió.

El Bronco aseguró que no se extraerá el recurso hidráulica de la presa regiomontana para compensar el agua no entregada por las otras entidades a los Estados Unidos.

Tales aseveraciones del mandatario estatal fueron hechas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posibilidad de transferir 250 millones de metros cúbicos de agua de la presa El Cuchillo a nación vecina.

Como el gobernador regiomontano, otros legisladores locales y federales han manifestado su postura respecto a la propuesta del ejecutivo. Incluso, algunos políticos han enviado oficios a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar que esto ocurra.