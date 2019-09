Joven enfrenta al sujeto que se propasó con ella en el metro

Monterrey.- Una joven enfrenta a un sujeto que supuestamente se propasó con ella al bajar del metro en la estación Cuauhtémoc, en la capital de Nuevo León. Las imágenes del confortamiento fue grabado por la ofendida y ahora está circulado en las redes sociales.

En el video se muestra a un joven que no aparenta tener más de 20 años de edad con una playera que tiene la leyenda escrita “Cristo Vive”. Se puede apreciar que con una mano sostienen una hielera con ayuda de otra persona vestida igual, y en la otra lleva una bolsa de plástico.

La mujer, identificada como Michelle Álvarez, además de publicar el video relató lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter: “Déjenme contarles lo qué me pasó hace rato en el metro... Iba saliendo de Cuauhtémoc y cómo ya saben hay un chingo de gente, salgo del vagón, camino unos pasos y siento un agarraron de nalga, no me rozó ni fue accidente, sentí su mano agarrando mi pompi entonces volteo a ver quién

La joven prosigue con su historia agregando en los comentarios que el momento que fue tocada se dio la vuelta y cuestionó al sujeto, pero este solo sonrió dando la impresión de haber confirmado la acción.

…me estaba confirmando que no fue un accidente, me empu... le metí un ptzo en el brazo y le dije sabes bien lo que hiciste, ¿por qué lo haces?”

Iba saliendo de cuauhtémoc y cómo ya saben hay un chingo de gente, salgo del vagón, camino unos pasos y siento un agarrón de nalga, no me rozó ni fue accidente, sentí su mano agarrando mi pompi entonces volteo a ver quien pic.twitter.com/9Vt0CB47l0 — Michelle Alvarez (@MichhAlvarez) September 21, 2019

Michelle se comunica con su padre, quien la estaba esperando cerca de la estación, y le cuenta lo ocurrido. Aun con rabia, decide sacar su teléfono para grabarlo para que la ofensa no quedara impune.

Ya estoy hasta la ver… por sujetos como tú, eres un grosero, eres un vulgar, ojala se lo hagan a tu mamá o a tu hermana y chin… madre”, escribió Michelle

Michelle cuenta que presentó la queja al guardia de seguridad, pero a su padre no le pareció suficiente y terminó por golpear al sujeto que seguía parado en el mismo lugar.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la versión del supuesto agresor, y en el video no da explicación alguna de lo ocurrido.