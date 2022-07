¡Justicia para Andrea! Estudiante de secundaria que murió tras ser víctima de bullying en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Solo 13 años de edad, tenía Andrea, una estudiante de la Secundaria Técnica #30 en Monterrey, Nuevo León, menor que murió tras ser víctima de bullying y amenazas por parte de sus compañeros.

La muerte de la menor registrada el lunes en un hospital de la ciudad ha causado consternación entre la población, Andrea falleció tras complicarse su salud por el auto atentado a su vida el pasado 4 de julio.

De acuerdo con medios locales, se conoce que en el trayecto al hospital cuando llevaban a Andrea, una amiga de la secundaria compartió que la menor hoy occisa y ella sufrían bullying, amenazas de golpes y que en algún momento les mandaron fotos de pistolas y navajas a través de redes sociales.

El padre de Andrea, reveló que hace tiempo, el grupo de acosadores grafitearon su casa con una señal particular, pero en ese tiempo no le tomaron importancia pues no sabían quienes habían sido o de lo que se trataba.

Por su parte la secundaria habría puesto atención a las denuncias pues en una ocasión, un miembro del personal llevó a Andrea y a su amiga a sus domicilios por una amenaza latente, en lugar de reprender al grupo que las acosaba, reveló la prima de la fallecida.

Lamentablemente la familia de la adolescente la encontró dentro del baño su casa, colgada, por lo que alcanzaron a auxiliara con vida y la trasladaron de urgencia al Hospital 33 del IMSS, en donde duró internada más de una semana.

El indignante caso es investigado por personal de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, quien acudió a la institución educativa a recabar evidencias.