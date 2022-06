¿La FGE miente? Padre de Debanhi asegura que sí hay implicados en muerte de su hija

Monterrey.- Mientras que la Fiscalía de Nuevo León asegura que no hay sospechosos, Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, aseguró que sí hay implicados en la muerte de su hija, de acuerdo con una carpeta investigación alterna realizada por su equipo jurídico y personal del gobierno federal.

En una rueda de prensa frente a la Fiscalía Especializada en Feminicidios en Monterrey, Mario Escobar advirtió que revelará la identidad de los sospechosos de la muerte de Debanhi si no hay avances en las investigaciones oficiales.

"Ellos (la FGE) aseguran que no hay imputados... yo sí tengo sospechosos, pero no puedo decir quiénes son, en su momento lo voy a decir", expresó. "Hay de todo (hombres y mujeres), para mí no se ha descartado nada, no he cerrado ninguna línea de investigación desde que estuvo en la quinta hasta un mes antes".

Dijo que en esa carpeta alterna se comprueba que Debanhi Escobar, de 18 años, fue víctima de abuso sexual, asesinada y arrojada en la cisterna del Motel Nueva Castilla, en Escobedo.

Esta versión contrasta con la establecida por la Fiscalía de Nuevo León, que apunta a que Debanhi habría caído por accidente tras entrar por su propia cuenta al recinto localizado en la carretera a Laredo.

Escobar criticó que las autoridades locales no hayan revelado avances de las indagatorias a más de un mes del hallazgo de su hija y acusó que pretenden "apagar" el caso para que la sociedad olvide lo que sucedió.

Visiblemente molesto, exigió la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, del vicefiscal Luis Enrique Orozco y de la fiscal Especializada en Feminicidios Griselda Núñez. "Si no pueden, que renuncien", aseveró.

Te recomendamos leer:

Sin decir cuándo, relató que un grupo de agentes entró a su casa a inspeccionar el cuarto de Debanhi y provocaron algunos daños durante la investigación. Respecto a la exhumación del cuerpo de Debanhi, solicitada por la FGE, Escobar aseguró que esta semana se dará a conocer la fecha.

La joven estudiante de Derecho fue localizada sin vida el pasado 21 de abril tras estar 13 días en calidad de desaparecida.