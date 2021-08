“La barbacoa se come en casa”: Jaime Rodríguez

Nuevo León. Como un llamado a permanecer en casa y no salir hoy domingo como tradicionalmente se acostumbra en el estado de Nuevo León, de salir a disfrutar de la tradicional barbacoa y el cabrito, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón promovió en su cuenta de redes sociales con un flayer que invita a disfrutar de estos deliciosos platillos en casa, para evitar la proliferación de contagios por Covid-19

“La barbacoa se come en casa” se lee en el post que compartió en su cuenta de Facebook, en donde les dijo que antes de que vayan a la barbacoa, les recordó que deben mantener las medidas sanitarias.

“… para que juntos, frenemos los contagios de Covid-19, que siguen en aumento en el estado. Tan solo ayer, la Secretaría de Salud reportó mil 339 nuevos casos, 16 lamentables defunciones y una ocupación hospitalaria del 72 por ciento” escribió.

Jaime Rodríguez comentó que el estado de Nuevo León se encuentra enfrentando laa tercera ola de esta pandemia; que, además, ha golpeando con la variante Delta, la cual se considera como la aún más contagiosa.

“…Si piensas que por estar vacunado, ser joven o ya haber contraído el virus, no te va a afectar, no puedes estar más equivocado o equivocada. Todos podemos enfermar, contagiar e incluso podemos perder la vida”, comentó.

Recomendó no bajemos la guardia, por quienes aún no están vacunados, por los niños y niñas, cuídate, no llevemos nuestros hospitales al límite de su capacidad, para garantizar la atención a quien lo necesite. y les preguntó ¿Cuento contigo?, a lo que llegaron una suma de comentarios a favor de su petición.

