La creían muerta en Estados Unidos; la buscan viva en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Hace 26 años Jane McDonald- Crone desapareció en Houston, Texas.

Su familia denunció un secuestro y nunca fue localizada... la creían muerta.

Pero desde ayer es buscada en; el área metropolitana de Monterrey por la Fiscalía Estatal de Nuevo León y por el FBI.

Abraham González, publicó en Facebook que tuvo contacto con la mujer de aspecto indigente por la zona de Mitras; le dijo su nombre, su nacionalidad, y de ahí se descubrió su pasado.

"Favor de ayudarme, en la Colonia Mitras existe una chica indigente que conocí el día de ayer apoyándola con artículos de primera necesidad.

"Observé que era ciudadana americana y pasé la voz a amigos para que también la apoyaran.

"Resulta que una amiga conoce al FBI y pasó el reporte y ahora resulta que ella fue secuestrada y traída a México a la fuerza, ya pasaron 26 años y no sabían nada de ella. El día de hoy sabemos que es Jane McDonald secuestrada a sus 35 años", reveló en su publicación.

Desde anoche la Agencia Estatal de Investigaciones inició el rastreo para localizar a la mujer estadounidense.

La Fiscalía Estatal lanzó un reporte de búsqueda con una fotografía de ella tomada por González el día de su encuentro, apenas antier.

El 28 de septiembre del 2020, la página de Facebook, The Murder Squad, publicó el caso.

"Jane McDonald-Crone ha sido vista por ultima vez en Noviembre 14 de 1993.

"Fue vista por última vez usando una camisa azul clara de manga larga, pantalones de color oscuro y tenis blancos.

Ella es blanca, con cabello castaño y ojos verdes. Jane ahora tendría 61 años".

Las características coinciden con la mujer que vaga en Monterrey.

Sonia Delega es la regiomontana, amiga de González, quien reportó el caso al FBI, lo que agilizó la búsqueda de la extranjera en el Estado.

"Gracias a todos por ayudarme a compartir. Llamé al FBI de Houston, Texas desde la mañana y ya se pusieron en contacto conmigo el consulado de Monterrey de USA, FBI USA Y México, debido a la tardanza de las autoridades en Mty ella se movió de lugar , la estamos buscado sin parar por la zona.

"No trae zapatos, anda en calcetines , no puede andar muy lejos , el FBI de USA me comentó que hay una persona idéntica a ella con las mismas facciones y misma distinción y mismo nombre , que fue reportada por secuestro hace 26 años al salir de su trabajo, La habían dado por muerta debido al tiempo que pasó desde su desaparición , tiene dos hijas y un esposo", publicó.

Comentó que la mujer lleva consigo un conejo y un gallo.