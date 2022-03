La fe mueve montañas: Oran por lluvia en Presa La Boca en Nuevo León

Nuevo León.- La fe mueve montañas y sin duda hará que llueva en la Presa La Boca, esta es la inflexible fe de Ana Luisa.

"Estamos orando para que llueva y que las Presas se llenen".

Prefiere no hacer comentarios de su grupo, pero señaló que son Cristianos.

"No importan quien seamos o de done venimos, lo que veo es que no hay mas", reclama.

De rodillas, al menos unas cuatro mujeres imploran por la lluvia.

A unos cuantos metros de ahí, tres busca tesoros peinan otra zona seca de la Presa.

Este sábado las visitas a la Presa han aumentado en relación a las que se recibieron a lo largo de la semana.

Hot hay más trafico de personas en el vaso y en la Carretera a la Cortina.

Dones, papalotes, vehículos todo terreno han substituido a los Kayak's, lanchas y los Jet Ski's.

La sequía ha modificado el turismo de la Presa La Boca.