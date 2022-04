"Las amigas no se dejan", padre de Debanhi envía fuerte mensaje a jóvenes que abandonaron a su hija

Nuevo León.- Luego de que se diera el lamentable hallazgo del cuerpo de Debanhi Susana al interior de una cisterna del Motel Nueva Castilla, en Escobedo Nuevo León, los padres de la joven lamentaron que el resultado de la búsqueda no haya sido como su corazón sentía y señalaron diversas situaciones por las que ahora buscan justicia, a la vez que lamentó el abandono de su hija por parte de las amigas.

Al ser cuestionado sobre su opinión sobre las amigas de Debanhi, el padre de Debanhi lamentó que las otras jóvenes que la acompañaron a la fiesta en la quinta la hayan abandonado pues aseguró que las amigas no se abandonan.

"No son amigas, las amigas no se dejan, las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos si ves que está mal la persona...esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar, y al día siguiente si quieres ya no sales con él. Eso es ser un amigo", mencionó Mario Escobar a medios de comunicación poco antes de retirarse de la reunión.

El padre de la joven también señaló que su hija no se observa en estado inconveniente en las grabaciones, por lo que aseguró que lo que detonó que la joven se haya bajado del taxi y por consecuencia llevará a la muerte de su hija, fue el acoso realizado por el chofer.

"Se sube mi hija al taxi de él. Antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la fiscalía hay un documento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija…Juan David Cuéllar creo que se llama", declaró Mario quien ahora exige todo el peso de la ley contra esa persona.

En este sentido, Mario Escobar hizo una denuncia pública al acusar que el taxista posible responsable de la desaparición y fallecimiento de su hija.

Ayer momentos después de que se confirmará el hallazgo del cadáver, frente al Motel Nueva Castilla, la prima de Debanhí también explotó contra las autoridades y las amigas que la abandonaron el día de su desaparición al señalar que cuando inició la búsqueda eliminaron evidencia de la fiesta.

Prima de Debanhi / Captura de pantalla Facebook/ Mafian TV

Entre lágrimas y un sentimiento de enojo, la prima de Debanhí declaró a la cámara de Mafian TV que el día de la fiesta una de las amigas publicó unas fotos, pero cuando inició la búsqueda por la desaparición las eliminó.

“Una de las niñas que abandonó a mi prima subió dos fotografías esa noche con ella y luego las eliminó el día que la empezamos a buscar”, señaló y continúo acusando a las autoridades no hacer lo necesario por encontrar a su prima y otras jóvenes desaparecidas en Nuevo León.