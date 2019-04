Le pasa bala cerca del corazón...y sólo le rompe la camisa 

Monterrey.- Durante un ataque a balazos en el que cinco personas resultaron heridas, en Santa Catarina, una bala le pasó a centímetros del corazón a Anselmo Chávez Moreno cuando celebraba su cumpleaños número 61. Durante la agresión por parte de dos pistoleros, uno de los proyectiles desgarró la bolsa izquierda de su camisa.

La escena se produjo en un atentado que fue cometido la noche del lunes por dos pistoleros que abrieron fuego en su festejo, que se llevaba a cabo afuera de su vulcanizadora en la Colonia La Fama. En el ataque, su hijo Érick Eduardo Chávez Flores, de 36 años, y cuatro hombres más resultaron con heridas de bala, entre ellos, dos fueron identificados como Alexis Mendoza, de 20 años y Gustavo Montemayor, de unos 40.

Una fuente dijo que cerca de las 23:20 horas dos pistoleros llegaron caminando y dispararon con armas calibre .40 y 9 milímetros contra el grupo de hombres que estaban haciendo una carne asada en la banqueta, junto a la calle Virgilio Guerra, a unos 100 metros al sur de Díaz Ordaz.

Don Anselmo estaba sentado en una mecedora, no pudo correr, sus piernas no le respondieron, pero su instinto lo hizo mecerse hacia atrás, lo suficiente para salvar su vida. "Me hice para atrás, y nadamás agaché la cabeza como pude; escuché los balazos y vi a la gente correr, pero no me podía parar.

Una bala me pasó rozando, me desgarró la camisa, dijo.

Una fuente policiaca dijo que se habían localizado entre 15 y 20 casquillos de calibres .40 y 9 milímetros regados en la carpeta asfáltica y la banqueta.