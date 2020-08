Le roban a músico tuba de $18 mil en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Sin su herramienta de trabajo quedó un músico luego de que ladrones ingresaran a su domicilio y se llevaran su tuba, además de aparatos electrónicos y dinero en efectivo, ayer en la Colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey.



Jairo Ojeda es músico de profesión, desde hace años se gana la vida tocando en un grupo regional, pero la situación, que ya era complicada por la pandemia, se puso peor ayer tras el robo del instrumento valuado en alrededor de 18 mil pesos.

Además del valor sentimental, para Jairo la tuba es su herramienta de trabajo, por lo que el robo representa un duro golpe a la economía familiar.



Los hechos se registraron durante la mañana de ayer, cuando la casa del músico ubicada sobre la calle Alfredo Bonfil de la Colonia Valle de Santa Lucía se encontraba sola.



Precisamente, por cuestiones de la pandemia Jairo tuvo que buscar otras formas de ingreso luego de que el trabajo como músico fuera a la baja.



Los ladrones aprovecharon la ausencia de residentes para ingresar a la casa y sacar, además del instrumento, dos pantallas, dinero en efectivo y otros artículos, todo con un valor aproximado de entre 30 y 35 mil pesos.



Al mediodía, Jairo recibió una llamada mientras se encontraba en un lote de autos en donde recién ha comenzado a laborar como vendedor.



Su suegra, que llegó a la casa para darle de comer a los gatos, se percató del robo al notar el desorden de la casa y que no estaban las televisiones.



Llegué y vi todo desordenado y mi esposa fue la que me dijo 'Jairo la tuba' y la busqué en el cuarto de los niños y en toda la casa y pues no estaba, estaba en shock pensaba que en cualquier momento iba a aparecer, pero no, dijo Ojeda.