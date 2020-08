Llaman a donar celulares, tabletas y computadoras para estudiantes en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Al donar un celular, una laptop o una tableta que ya no utilices, puedes ayudar a que un estudiante de escasos recursos continúe con su educación virtual, mientras las escuelas permanecen cerradas por la contingencia del Covid-19. Con la campaña "Aprender con tecnología", la Unión Neolonesa de Padres de Familia invita a la comunidad a donar este tipo de dispositivos para ser entregados a alumnos y maestros que carecen de ellos.

Decidimos hacer esta campaña que consiste en la recolección de estos artículos, como celulares, tabletas y laptops, y entregarlos a escuelas públicas, señala María Luisa González, consejera de la asociación. La iniciativa, explica, surgió tras realizar una investigación sobre la experiencia de la educación a distancia impartida durante la pandemia en los últimos meses.

Llevaron a cabo 50 entrevistas en planteles de la Ciudad.Encontraron que hay alumnos que no cuentan con aparatos tecnológicos para estudiar en casa, además del celular de sus padres y que WhatsApp fue el medio de comunicación entre docentes y alumnos, así como la plataforma para enviar tareas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

También hallaron que el 20 por ciento de los estudiantes no pudieron ser contactados por sus maestros y que el 80 por ciento no tiene acceso a internet. "Es una realidad que enfrenta la mayoría de las escuelas públicas", destaca González. "No hay aparatos electrónicos para llevar la educación. Tenemos una necesidad gravísima".

Durante la pandemia muchos niños no reciben clases por carecer de dispositivos para tomar sus clases virtuales. | Reforma

La recolección de aparatos conforma la primera fase de la campaña, que buscará establecer planes de trabajo con cada plantel para capacitar a los profesores sobre la educación en línea, llevar un control de los equipos e instalarles plataformas de estudio. Aunque aún no se define la estrategia, también se contempla la posibilidad lanzar otra campaña para entregar tarjetas de internet a los chicos que lo requieren.

No sólo se piensa en la recolección, sino que se pretende una planeación de la escuela, una estructura de logística y entrega de nosotros, y una estructura de enseñanza a través de estos aparatos con un monitoreo nuestro, detalla González. La iniciativa tendrá un proyecto piloto en las escuelas Benito Juárez Ford 44 y Eduardo Caballero Escamilla, ubicadas en San Pedro y Santa Catarina, respectivamente. Cada una tiene alrededor de 180 alumnos.

Nos quejamos muchísimo de lo que vivimos, de tantos males que le aquejan a nuestro País, expresa July Mendoza, presidenta de la agrupación, "y una de las cosas que más lo pueden sacar adelante, es la educación". Los aparatos donados pueden ser nuevos o usados, pero en buen estado. Deben entregarse junto con sus cargadores en una bolsa de plástico desinfectada en las oficinas de la Unión Neolonesa de Padres de Familia. La fecha límite es el próximo viernes 21 de agosto.

Apoya la educación

Campaña "Aprender con tecnología" de la Unión Neolonesa de Padres de Familia:

Se recibirán computadoras, celulares inteligentes o tabletas para alumnos de escasos recursos de escuelas públicas. Centro de acopio en Calle Ixmiquilpan 2854-A, Mitras Centro. Teléfono: 818-3965-586

Te puede interesar:

AMLO descarta proteger al Cártel en Sinaloa: "Se aplica la ley por parejo"

Diagnostican con covid-19 a secretario de educación de Durango

Covid-19 México | 05 de agosto: Suman 49,698 muertes y 456,100 contagios