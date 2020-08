Lo despiden de su trabajo y se venga hiriendo a su compañero

Monterrey.- unas horas de haber sido despedido de una tienda, un hombre regresó para discutir con un ex compañero al que hirió con una puntilla. El ataque fue en la tienda Oxxo, ubicada en Colón y Edison, en la Colonia Talleres.

Se informó que policías de Monterrey capturaron al presunto agresor que se identificó como Manuel C., de 28 años. De acuerdo con los primeros informes, al hombre lo despidieron en el transcurso del viernes en el establecimiento donde laboraba como empleado.



Pero a las 21:30 horas regresó a discutir con un compañero con el que tuvo diferencias, lo que habría originado su despido. La fuente agregó que los dos hombres forcejearon, pero repentinamente Manuel C., sacó una puntilla con la que hirió en el brazo izquierdo a su ex compañero.



Aún herido, el afectado pudo someter a su agresor, mientras una compañera pedía el apoyo de los policías de Monterrey. Los uniformados capturaron al presunto victimario antes que pudiera correr y alejarse del lugar.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, en donde quedó a disposición del Ministerio Público. Con información de Iván Mata/Reforma