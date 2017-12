"Los Zetas los confundieron con federales y los asesinaron"

Monterrey, Nuevo León.- El pasado año 2010 en el mes de abril un convoy de alrededor de 30 hombres encapuchados y armados ingresaron a conocido hotel en la ciudad de Monterrey, el cual esta ubicada en las calles Padre Mier y Garibaldi en el centro de la capital del estado regio.

Los criminales entraron al hotel con el objetivo de encontrar a agentes federales que habían sido entrenados por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA). Al no lograr su objetivo se llevaron injustamente a cuatro huéspedes inocentes. La persona por la que iban los civiles armados es Héctor Raúl Luna, "El Tori", líder zeta de Nuevo León pero no lograron localizarlo.

Hasta el día de hoy las víctimas siguen como desaparecidas tras esto el exsecretario de Seguridad Aldo Fasci Zuazua pidió resultados de el caso antes mencionado.



"Debemos recibir una explicación de todas las autoridades que participaron en esto, del Estado. Le toca a los tres niveles: federal, estatal y municipal haber participado. Sí hay investigaciones, pero no se dicen lso resultados ni avances. No se habla claro con la gente. Ese es el problema del país, nadie da la cara", señaló Aldo Fasci Zuazua.

El exfuncionario destacó que muy probable existen más de 100 mil personas que han sido víctimas de la guerra del narcotráfico y el gobierno federal no ha dado explicaciones precisas sobre las investigaciones de ello debido a eso siguen impunes.

"No hubo respuesta, y es algo que no podemos dejar así. De todos modos estos muertos que hay, en muchísimos casos no hay explicación y eso está mal. Pero tampoco hay que culpar a la policía por que desaparecieron a una persona. Ellos hicieron su trabajo, los que lo hicieron son del crimen organizado a los que debemos culpar. Pero debemos exigir a la autoridad que aclare todo lo que ha pasado", dijo el secretario de seguridad en el sexenio de (2003-2009).

