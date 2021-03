Madre y bebé desaparecieron en Monterrey; luego de salir a vender ropa

Monterrey, Nuevo León.- Una madre de 19 años de edad, y bebé de 1 año de edad, desaparecieron luego de que salieran a vender ropa en Monterrey, Nuevo León.

La madre y su bebé salieron a entregar ropa en venta el pasado sábado con destino hacia la Estación Cuauhtémoc del Metro y hasta el momento no han aparecido, la mujer se llama Jenifer Lizeth Jasso Guerrero,de 19 años de edad, y la bebé Angelín Sugey Castillo Jasso, de 1.

Ante la desaparición de ambas las autoridades investigan el caso, de acuerdo con sus familares, desde que desaparecieron han recibido algunas llamadas en donde les dicen que les van a entregar a las dos, sin embargo las autoridades los alertaro que podría tratarse de extorisones.

Tras los hechos la Agencia Estatal de Investigaciones, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, inició las investigaciones para tratar de localizar a la mujer y su bebé mediante un reporte de búsqueda.

Xóchitl Guerrero, tía de la joven, en entrevista vía telefónica, detalló que se dirigía hacia la Estación Cuauhtémoc del Metro en donde vendería una ropa, ya que había contactado a una persona que le compraría los artículos.

La joven fue encaminada por sus abuelos hasta la Estación Unidad Modelo, en la Avenida Aztlán, el mediodía del sábado.

Fernández incluso detalló que esta mañana de hoy lunes 15 de marzo recibió una llamada de una persona que le dijo que se la iba a entregar en la Estación Cuauhtémoc, pero desistió de acudir a ese lugar por sugerencia de los agentes ministeriales.

Me habló una mujer y me dijo que tenía a Jenifer y que está bien, que fuera por ella a la Estación Cuauhtémoc del Metro, pero los agentes ministeriales me dijeron que no fuera porque podría ser una extorsión, dijo la tía de la joven.