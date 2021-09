Malecón en la presa La Boca potenciará el atractivo turístico

Nuevo León. Con una inversión de 92.3 millones de pesos de recursos estatales y municipales se hizo entrega de la primera etapa del Malecón en la Presa La Boca en el municipio de Santiago

El Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón en su mensaje destacó la importancia de promover en Nuevo León la mejora en la calidad de los servicios turísticos, al ser una actividad clave para el desarrollo y la generación de empleos en el estado, así como de la sociedad.

“Esto no es más que el regreso de toda la gente que viene, los 90 y tantos millones de pesos de inversión es el regreso de toda la gente que viene a este lugar que compran todo lo que genere impuestos, y esos impuestos van a las arcas del Estado o del Municipio, lo que hicimos fue potenciar esa condición”. dijo el gobernador.

“Visionamos precisamente esta Presa como un centro turístico que jale a la gente, que la atraiga y la haga sentir a gusto”.

El alcalde en funciones de Santiago, Jorge Alberto Flores Tamez, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado para la realización de este proyecto.

“Un proyecto que traerá múltiples beneficios para la sociedad, me toca a mí agradecer a nombre del gobierno municipal a quienes apostaron, creyeron y apoyaron lo que hoy es una realidad y me refiero al gobernador Jaime Rodríguez que no escatimó en apoyar este gran proyecto que por muchos años era solo una ilusión”, refirió el funcionario municipal.

“Este malecón servirá para que los santiaguenses y sus familias, así como los visitantes de nuestro municipio sientan orgullo y satisfacción con este tipo de obras”.

El nuevo paseo de la presa La Boca representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo económico tanto de Santiago como de todo Nuevo León.