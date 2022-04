Marchan para exigir hallar a Yolanda Martínez, desaparecida en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- En busca de respuestas que den con el paradero de Yolanda Martínez, quien fue vista por última vez el 31 de marzo, marcharon ayer sus familiares y cientos de mujeres.

En la Explanada de los Héroes, cerca de las 17:20 horas, las manifestantes nombraron a algunas de las que faltan.

"Irlanda, ¡presente!; Ingrid, ¡presente!; Celeste, ¡presente!; Valeria, ¡presente!; Cinthia, ¡presente!; Yolanda".

Durante la concentración cuestionaron con consignas y con pancartas una desigualdad en la búsqueda que hace la Fiscalía General de Justicia de las mujeres desaparecidas.

"No sabía que para ser buscada tengo que ser viral", reclamaron.

En la manifestación, las mujeres narraron que salen a la calle armadas con tijeras o navajas para protegerse y que comparten su ubicación constantemente.

Algunas dijeron que han modificado sus gustos de vestimenta para no ser acosadas y otras, que salen con ropa holgada hacia su trabajo y al llegar se cambian, para no ser víctimas de violencia.

Alrededor de las 18:45 horas, Gerardo Martínez, padre de Yolanda encabezó la marcha que inició en Zaragoza, un tramo de Morones Prieto, luego hizo una parada frente a la Fiscalía y regresó a la Explanada.

Durante poco más de dos horas que duró la marcha, llevó en alto regalos que recibió para su nieta, la hija de Yolanda, quien ayer cumplió 4 años y hoy tendrá su festejo, sin la presencia de su mamá.

"No sé donde esté (Yolanda), no quiero que mi nieta se entere que su mamá está extraviada, le estamos diciendo que está en un trabajo lejano y no ha terminado su tarea".

El contingente, compuesto en su mayoría por mujeres, continuó por la gaza que conecta Zaragoza con Morones Prieto, por donde continuaron durante un tramo.

Ante la molestia de algunos automovilistas por el bloqueo, el padre de Yolanda encaró a los carros en silencio, mientras las mujeres lanzaban consignas.

"Únanse, únanse, que sus hijos pueden ser".

La marcha retornó por Morones e hizo una parada frente a la Fiscalía.

"Péguenos de frente y den la cara, señores, no por la espalda, no sean cobardes", expresó.

Ahí, mientras algunas agentes ministeriales se mantenían a la expectativa, algunas mujeres pegaron fichas de búsqueda de mujeres y escribieron algunas consignas en los vidrios del edificio.

El contingente avanzó por Zuazua y llegó a la Explanada a las 20:00 horas.

Las puertas del Palacio que a las 16:30 horas, previo a la concentración fueron rociadas con retardante de fuego y cerradas, estaban abiertas, pero resguardadas por mujeres policías de Fuerza Civil.

Ahí demandaron la presencia del Gobernador Samuel García, la renuncia del Secretario de Seguridad, Aldo Fasci y del Fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero.

A diferencia de otras manifestaciones de mujeres, en esta ocasión no se hicieron presentes funcionarias de la Administración en el recorrido.

"Tengo la esperanza que vamos a encontrar a mi hermana. La hoja del árbol no se mueve si el Gobernador no la mueve. No quiero palabras, lo que quiero son hechos", expresó Banessa Martínez, hermana de Yolanda.

Casi a las 21:00 horas, dieron por concluida la manifestación con aplausos y con un "te vamos a encontrar, Yolanda".