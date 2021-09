Mariana Rodríguez rescata otro perrito y lo comparte con sus seguidores en redes sociales

Monterrey.- Sin duda alguna Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García es amante de los perritos pues después de la muerte de 'Pantera' rescató otro perrito.

La chabacana como le dicen sus seguidores rescató otro perro tiene 45 días de nacido y es negro, mismo color de 'Pantera'.

Mariana reveló mediante sus historias de Instagram, que un hombre de la calle estaba regalando el perrito y se lo dio a un tío, quien le llamó para que lo recogiera y se hiciera cargo de el o le buscara una familia.

"Lo volví a hacer, no era el plan. Me habló un tío mío y me dijo 'me tope a un señor que andaba medio borracho en la calle, tenía a este perrito, se le cayó dos veces' y dije pues va, Samuel dijo pues no y yo dije pues sí", comentó.

La influecer regiomontana comentó que su intención no es quedarse con el perrito, sino cuidarlo mientras le encuentran una familia.

Mariana planea que el nuevo perro se llame "gober" para que su esposo Samuel acepte que se quedé con ellos.

El perrito ya fue llevado a un veterinario porque estaba llorando y al parecer tenía marcas de quemaduras de cigarro.