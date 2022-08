Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian que serán padres

Nuevo León.- Samuel García, gobernador de Nuevo León y su esposa, Mariana Rodríguez, anunciaron a través de sus redes sociales, lo feliz que los pone la noticia de que pronto serán padres.

Fue mediante una foto donde aparecen mostrando una ecografía que la feliz pareja anunció el embarazo de Mariana, luego de tanto tiempo de espera, además de mencionar que estaban super felices por la noticia.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos”, escribió Mariana en su cuenta de Facebook para anunciar el nacimiento.

En otra imagen colocada en el mismo post, se puede ver claramente en la ecografía la silueta del feto, además de confirmar la fecha de realización de la misma.

La publicación hecha hace poco más de una hora, ya suma más de tres mil comentarios, y miles de compartidas.

Muchos de los mensajes que dejaron a Mariana son para felicitarla por la nueva etapa en su vida.

“Muchas felicidades y que todo llegue a feliz término, no cabe duda que serás una gran mamá, pues el amor que le das a nuestros pequeños de capullos lo demuestra con hechos. Bendiciones y que nunca se termine ese amor por los niños más necesitados y vulnerables” y “Muchas felicidades!! Los tiempos de Dios son perfectos y este bebesito vendrá a unir y ah fortalecer su matrimonio y aseguir trabajando por nuestro estado con más ánimo y amor ... bendiciones”.