Matan a un hombre en riña familiar

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue asesinado a golpes presuntamente por su hermano tras participar en una riña, en el municipio de Juárez.



La agresión se registró en el domicilio ubicado en calle Turquesa 139, en el cruce con Amatista, en la Colonia Punta Esmeralda.

Una fuente policiaca informó que en ese domicilio se reportó una riña entre familiares, pero al llegar los uniformados, alrededor de las 8:00 horas, sólo encontraron a un hombre muerto.

Aparentemente la víctima fue agredida a puñetazos y patadas, principalmente en la cabeza.



Socorristas confirmaron la muerte del hombre, de quien no se había proporcionado la identidad.



El informante detalló que con base en la información recabada por otros familiares, la víctima presuntamente se peleó con su hermano, quien no fue localizado, por lo que los agentes iniciaron la búsqueda del sospechoso.



Trascendió que en la riña habría participado un tercer familiar, pero la versión que no fue confirmada por la Agencia Estatal de Investigaciones.



La colonia es privada, agregó la fuente, por lo que el agresor tuvo que haber pasado por la caseta de vigilancia.



El guardia fue retenido para que rindiera su declaración.