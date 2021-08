¡Me choca que le digan Gobernador! Mariana Rodríguez pide llamar por su nombre a Samuel García

Nuevo León.- La influencer Mariana Rodríguez Cantú, reveló que no es de su agrado que llamen “gobernador” a su esposo Samuel García Sepúlveda, pese a que asumirá el cargo en próximo mes de octubre luego de ganar las elecciones del pasado 6 de junio en Nuevo León.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, Mariana Rodríguez fue cuestionada a cerca de su papel como la esposa de Samuel García, gobernador electro de Nuevo León.

En una dinámica de presuntas y respuestas, Marina aprovechó el espacio para pedir a sus seguidores no llamar “gobernador” sino por su nombre a Samuel García, pese a asumir el cargo relevando a Jaime Rodríguez Calderón.

Una usuaria preguntó a Marina: “¿Siempre te mantendrás así de humilde? Espero que sí”, leyó y contestó la influencer.

“Claro que sí, mírame grabándome en pijama recién despierta. La verdad es que yo no creo en eso de que un puesto te haga superior a alguien más, para mí un puesto es relativo, es temporal, es finito”, inició diciendo la influencer de 26 años.

Ante la primera parte de su respuesta, Mariana quiso dar un ejemplo: “Me choca cuando la gente llega con Samuel tipo: ‘¡Gober!’ ‘¡Gobernador!’, díganle Samuel, o sea, en una empresa no llegas y le dices a la gente por el puesto que tiene”, mencionó en su transmisión.

Ante el planteamiento de Mariana Rodríguez, sus seguidores cuestionaron el hecho que las calcas propagandísticas de Samuel García lo nombraran como “Gobernador”.

“Porque las calcas nombran su puesto, dice gobernador Samuel García, pero su nombre no es ‘gober’ su nombre es Samuel, el puesto es gobernador, no sé si me doy a entender, pero díganle Samuel”, dijo Rodríguez Cantú.

Samuel hará historia el próximo 4 de octubre cuando sea nombrado gobernador, convirtiéndose en el mandatario estatal más joven en Nuevo León, asimismo Mariana en la Primera Dama de la entidad y la próxima presidenta del DIF estatal.