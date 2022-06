"Me quemaron con una cuchara calientísima": Mariana Rodríguez exhibe caso de violencia infantil en NL

Monterrey, Nuevo León.- "Ayer nos llegó un caso de maltrato infantil muy fuerte y triste", fue la frase con la que Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, hoy exhibió en sus redes sociales el caso de un menor de edad golpeado por su madre.

Junto a las tres fotografías que subió a sus redes sociales, en las que se muestran los golpes que un niño habría recibido en por lo menos su espalda y los dos lados del rostro, la influencer texteó "no me cansaré hasta que no se haga justicia, por él y por tod@s".

Asimismo, la esposa del emecista difundió cuatro audios en los que realiza una serie de preguntas al menor violentado y este le responde que ignora el por qué su madre le golpea a tal grado de dejarle severas marcas en el cuerpo e incluso someterlo a objetos calientes.

-Menor: "Nomás me pegaron

-Mariana: ¿Por qué, no sabes?

-Menor: No

-Mariana: ¿Te duele mucho?

-Menor: Sí, cuando me toco acá, aquí o acá en la pierna, de atrás, me duele

Mariana Rodríguez hoy reactivó su cuenta de Twitter para exhibir el caso de violencia infantil que les llegó ayer al sistema DIF de Nuevo León. (Captura)

Es la conversación que Mariana tiene con el pequeño en el primer audio. Mientras que en una segunda grabación Mariana Rodríguez le pregunta "¿También en la pierna te pegó?", a lo que la víctima asiente y de fondo se escuchan ruidos de movimiento e intervención de otra persona que explica las agresiones que el infante presenta.

En un tercer y cuarto audio se escucha como Mariana Rodríguez sigue preguntando al menor sobre la situación que vivía en casa.

-Mariana: Oye y ¿lloraste mucho cuando te hizo esto tu mami, te dolió?

-Menor: Sí, pero, casi, ya mero se me quita...

-Menor: Aquí las ampollas porque una vez me habían quemado con una cuchara calientísima

-Mariana: ¿Y por qué te quemaron con una cuchara calientísima?

-Menor: ¡No sé! Nomás... es que cómo había jugado y mi mamá no se había acordado que ella me había dado permiso para salir

Parte de los golpes que el menor presenta en su cuerpo. Foto: @chavacanamayor

La esposa del gobernador de Nuevo León, quien en diversas ocasiones se ha mostrado muy cercana a los menores de edad que tiene el sistema DIF de Nuevo León bajo resguardo, culminó sus videos expresando que las quemaduras a las que el menor hace referencia se debe a que cómo castigo, de algo que él dice desconocer, se le colocaban cucharas calientes sobre sus manos.

Tras dichas publicaciones, de inmediato surgieron reacciones y opiniones encontradas entre los usuarios de Twitter, de las cuales destacaron las siguientes:

"Violar los derechos de los niños y las niñas no es hacer justicia, es revictimizarlos", "Creo que al ver esto nos hace ser más sensibles con nuestros propios hijos", "Y porque no han detenido a los responsables o solo lo haces para tener reacciones".