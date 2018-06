Muere hombre frente a agencia de autos

Agencia Reforma. Monterrey, México.-Un hombre murió afuera de una agencia de autos en la Avenida Gonzalitos, y las autoridades estaban a la espera del resultado de la autopsia para esclarecer las causas.



La víctima, de entre 55 y 60 años, quedó tirado en unas escaleras que dirigen a uno de los accesos a la Agencia Nissan, ubicada en Gonzalitos y Tlaquepaque, en Mitras Sur.



Poco después de las 2:15 horas, policías de Monterrey se toparon al hombre que en ese momento se encontraba boca arriba.



Tenía espuma en la boca y aún respiraba, pedimos ambulancia pero no llegaban, se volteó y ya no se movió



El reporte luego llegó a Protección Civil de Monterrey y los paramédicos arribaron para confirmar que el hombre no presentaba signos de vida.



"Tiene rigidez, no respira, el hombre tiene una media hora de haber fallecido, hay vómito alrededor de su cuerpo, pudo ser (la causa de la muerte) por una broncoaspiración, un paro cardíaco.



"No se le apreciaron lesiones u otra evidencia de agresión", comentó el paramédico Diego Herrera.



La víctima llevaba una mochila, una gorra que quedó a unos 3 metros de su cuerpo, llevaba zapatos industriales, pantalón de mezclilla azul y camiseta amarilla.