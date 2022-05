Mujer acusa a ex marido y ex suegro vinculados al PAN de abusar de su hija de 4 años

Monterrey.- Una mujer acusó a su ex marido y su ex suegro de abusar de su hija de 4 años, además de acusar a la Fiscalía de Nuevo León de retrasar el caso por presunto influyentismo, ya que los sospehosos estarían vinculados con el PAN.

Analí Mojica, madre de la niña de 4 años, criticó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha actuado contra su ex marido y su ex suegro, pues afirma que los protegen para no ser detenidos.

"Mi ex marido es miembro activo del Partido Acción Nacional", sostuvo en un video, "él y otros han estado manipulando la justicia", acusó.

"Estamos sufriendo las consecuencias de la inoperancia del sistema, esto ha sido muy difícil y doloroso para mí y para mi hija, nos sentimos solas frente al influyentismo político que no permite que avance la justicia en Nuevo León".

Fuentes señalaron que el ex esposo de Mojica trabaja en el Congreso y que estaría relacionado con integrantes del PAN.

Trascendió que la denuncia por abuso sexual fue interpuesta el 3 de noviembre del año pasado.

Según consta en la carpeta de investigación, la menor fue sometida a exámenes médicos y psicológicos, los cuales acreditarían que fue víctima de abuso sexual.

De acuerdo con la denuncia, ella y el sospechoso se divorciaron en 2019 y acordaron compartir la custodia de su hija.

También se estableció que cada fin de semana la menor convivía con su papá y su abuelo.

En noviembre pasado, la niña le comentó a su mamá que su padre y su abuelo le habían realizado tocamientos, por lo que se presentó la denuncia, dijo la fuente.