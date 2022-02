Niñas se comen por error metal que venía en pastel en pleno festejo en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Dos niñas estuvieron en peligro luego de comerse por error un pedazo de metal que venía colocado en una parte de pastel cuando celebraban su cumpleaños.

El delicado hecho ocurrió en la ciudad de Monterrey, una familia nunca imaginó que la celebración de cumpleaños de sus hijas se convertiría en momentos de angustia y desespero.

Fue a través de redes sociales en donde el padre de las menores contó lo sucedido, publicación que ya tiene más de 7 mil reacciones de las cuales son de asombro, enojo y tristeza, también tiene 2 mil comentarios y la han compartido más de 8 mil veces.

Leer más: Videos de la primera nevada 2022 en el pueblo mágico Creel, Chihuahua

"Como es posible que alguien que se dedica a hacer pasteles puede ponerle un pedazo de metal para sostener una perla de dulce sobre una base de fondant en forma de corona y peor aún no avisarnos hoy mis hijas le dieron la mordida al pastel confiadas que todo era comestible y más que no tenía porque llevar un pedazo de metal, pues total se lo tragaron y ahora están en su estómago de cada una ( MariFer y Renata ) anexo la foto del pastel como se veía como venía por dentro y como se ve la radiografía con el metal en el estómago de mis hijas la vdd da mucho coraje, pasamos de un día de Alegría para mi MariFer a estos momentos a observación de que todo vaya bien porque aún no sabemos qué pasará hasta mañana que de nuevo les tomen otra radiografía. Tengan cuidado papás con ese tipo de pasteles que a veces no nos damos cuenta que traen debajo de cada adorno por la emoción del momento", escribió el padre de familia, Oscar Vélez, en su perfil de Facebook.

Facebook/Oscar Vélez Elcoco

Leer más: 'Las que no echan lonche MTY' surge en Facebook nuevo grupo

El padre de las niñas también mostró las radiografías de sus hijas y afortunadamente hay buenas noticias ya que el metal va bajando y podrían arrojarlo pronto durante la evacuación, sin embargo, deberán esperar todo el día.

Facebook/Oscar Vélez Elcoco