"No creímos que terminaría así": Las amigas de Debanhi dan su versión sobre su última noche con ella

Monterrey, Nuevo León.- Ivonne y Sarahí, las amigas de Debanhi dan su versión sobre lo qué pasó durante su última noche con ella.

Las amigas de Debanhi se presentaron en el noticiero de Televisa Monterrey, donde narran lo que ocurrió durante la noche del sábado 9 de abril.

Las jóvenes mencionaron que han colaborado con la autoridad sobre el caso de Debanhi y se encuentran aclarando las dudas, explicaron que no pudieron asistir al velorio de su amiga por supuestas amenazas.

Sarahí era quien llevaba más tiempo de conocer a Debanhi, ya que eran amigas desde hace cuatro meses, detalló que fueron como cuatro o cinco veces que salían de fiesta, mientras que Ivonne conoció a Debanhi durante la noche del viernes porque entró a trabajar en el mismo lugar que Sarahí.

Explicaron que Debanhi les mandó un mensaje de voz porque querían salir de fiesta, primero iban a ir a una fiesta cerca de la casa de Debanhi porque quedaba a 10 minutos de distancia.

Al llegar a la casa de Debanhi a las 10:47 de la noche del viernes, tenían planeado varias fiestas. Llegando a la primera fiesta duran una hora.

"Ya me aburrí de estar en esta fiesta, ya nos vamos", citan a Debanhi para ir a otra fiesta y solicitan al "taxista de confianza" para ir a una segunda ubicación donde no había nadie.

Debanhi le marca a su amiga y se suben al vehículo del taxista para ir al siguiente punto donde ocurren los hechos.

El taxista deja a las amigas y a Debanhi a la fiesta en las quintas, cerca de las 12:30 donde no había nadie.

"Nos encontramos a un grupo de chavos afuera la quinta", para ir una segunda fiesta en San Nicolás hacia Escobedo.

Ivonne le pidió el número al taxista porque es con quien se han estado trasladando y por temor por los casos de chicas desaparecidas, les dio confianza.

Ivonne y Sarahí mencionaron que terminaron en la fiesta de una amiga de Debanhi que ya casi había terminado.

"Los chavos con los que veníamos se quedaron afuera", explicó Sarahí ya que eran acusados de haber robado un celular.

A la 1:30 am ya se dirigían a la última fiesta donde estuvieron hasta las 3:00 am.

"Primero se la querían llevar unas personas que la vieron ya tomada (a Debanhi)". Dijo Sarahí.

"Ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros", les dijo Sarahí y mencionó que esas personas no las conocía y ya no los volvieron a ver en toda la noche.

"Cuando bajan a Debanhi, ella corre hacia el baño de hombres, se mete ahí, no quiere salir, se pone necia, que la dejemos ir, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero para que la dejáramos ir..."

Explican que Debanhi sale a la alberca y quería tirarse, pero en ese momento Sarahí la detiene y trata de tranquilizarla pero Debanhi la comienza a "manotear".

Debanhi comienza a discutir cuando la intentan calmar y sale corriendo de la fiesta, incluso mordió y golpió a un joven que intentó calmarla.

En la calle detienen a Debanhi, fue en ese momento que sus amigas pensaron que ya tenían que irse y por la situación de que "Debanhi ya estaba muy mal".

"Esto ya se esta saliendo de control porque no la podemos controlar", mencionan las amigas y hablaron al taxista que las trasladó durante toda la noche.

El plan era irse las tres juntas pero Debanhi dijo que la dejaran sola y ella corrió y se subió al vehículo del taxista y azotó la puerta.

"Si ella no quería que la ayudáramos, lo mejor es que se fuera". Pero antes, le dicen al chófer le pidieron que la dejaran con bien cerca de las 4 de la mañana.

A las 3:59 am, Sarahí le marcó al papá de Debanhi varias veces pero no le contestó hasta las 8:43 am.

Sarahí e Ivonne se van con el chico que trató de calmar a Debanhi, quien las llevó a Apodaca.

Pero en el transcurso del camino, el taxista le manda mensajes a Ivonne por WhatsApp donde explica que Debanhi se bajó del vehículo.

"Vengan por ella porque está muy agresiva", le dijo el taxista de aplicación.

La foto donde aparece Debanhi en la carretera fue tomada a las 4:26 am.

El taxista pidió el número de la mamá de Debanhi para comunicarse luego de que Debanhi se puso agresiva.

Las amigas se encontraban desesperadas al no poder moverse hasta allá y se metieron a la cuenta de Instagram de Debanhi para buscar algún familiar.

"El taxista dijo que no pudo subir a la fuerza a Debanhi porque lo podrían acusar de secuestro", por lo que se retiró de ahí.

"Vengan por ella porque anda grave y no vaya a hacer una loquera, me dijo que sus papás eran abogados y que me iban a meter a la cárcel", dijo el taxista tratando de evitar meterse en problemas y pidió que vinieran por ella.

El taxista regresó al lugar donde dejo Debanhi y ya no la encontró. El taxista señala que quizá Debanhi pudo haber tomado otra cosa que no sea alcohol, las amigas dijeron que ellas solo tomaron alcohol pero desconocen si Debanhi consumió otra cosa mientras iba con otras bolitas de amigos.

Las amigas de Debanhi tuvieron que cerrar sus redes sociales ante las amenazas de muertes, incluso una prima de Debanhi difundió sus redes sociales.

Ivonne y Sarahí se reunieron con los padres de Debanhi para dar su versión, en la entrevista revelaron que tienen miedo de salir.

Detallaron que en redes sociales circulan conversaciones falsas y están hartas sobre las amenazas tras lo ocurrido con Debanhi, ya que corren riesgo de que le hagan algo en la calle, además de que difundieran su información.