"No es aliado, es un pen..", feministas a Samuel García por feminicidios en Nuevo León (VIDEO)

Monterrey.- Cientos de mujeres se reunieron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Nuevo León en medio de la protesta "Luto nacional", en la que exigieron justicia por la creciente violencia de género que se refleja en desapariciones, feminicidios y abusos sexuales.

En medio de su recorrido hacia la explanada de los Héroes para la vigilia, las manifestantes, vestidas de negro en señal de luto, lanzaron diversas consignas. Una de ellas hizo alusión al gobernador Samuel García Sepúlveda y a la primera dama Mariana Rodríguez.

"Samuel no es aliado, es un pendejo, Samuel no es aliado, es un pendejo; Mariana no es aliada, es privilegiada, Mariana no es aliada, es privilegiada", repitieron las mujeres durante la marcha que fue captada en video por usuarios de redes sociales y por medios de comunicación neoleoneses.

La manifestación reunió a mujeres que pidieron a las autoridades resolver casos como el de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, encontrada sin vida el 21 de abril dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

Consignas como "Justicia para Debanhi" y "Ni una Más" predominaron entre algunos grupos de mujeres , quienes también hicieron notar su apoyo a la familia de Yolanda Martínez, encontrada muerta en un predio ubicado al costado de la carretera a Reynosa, en el municipio de Juárez.

La fundadora de la asociación Venumia, Rosaura Guerra, pidió seguridad para todas las mujeres del estado ubicado al norte de la República Mexicana, pues dijo, " ni en nuestras casas nos sentimos seguras".

Te recomendamos leer:

El gobernador Samuel García ha sido uno de los principales señalados por la violencia de género en Nuevo León y por otras problemáticas que han aumentado el descontento social en su contra.