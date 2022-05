¡No es el Jaguar! Gustavo Soto envía INESPERADO mensaje al padre de Debanhi Escobar

Nuevo León.- Gustavo Soto Miranda, alias el "King Kong", reafirmó no ser "El Jaguar" y no estar relacionado con la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, a la vez, envió un mensaje al señor Mario Escobar Salazar.

Mediante un video publicado en internet, el hombre que afirma ser actor, se pronunció nuevamente sobre los señalamientos públicos hechos en su contra al vincular sus imágenes con el caso de la joven hallada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

En el clip afirmó que Debanhi fue importante para su vida, pues a pesar de presuntamente no conocerla, se vio involucrado en el tema por publicaciones de medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

Leer más: Con murales en Tijuana y Nuevo León, visibilizan el martirio de ser mujer en México

A Mario Escobar le mandó sus condolencias y afirmó explícitamente que él no fue responsable de asesinar a la joven de 18 años quien era estudiante de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

"Al señor de la muchacha, su hija me impactó de una manera muy grande en mi vida. Lo único que tengo que decirle al señor Mario Escobar con todo respeto es que le envió mis más sentido pésame. Yo no maté a su hija y no se deje manipular por medios de comunicación. Solo déjese llevar por lo que dice la Fiscalía", dijo.

A la vez, Gustavo Soto reiteró que no le apodan "El Jaguar" y que es originario de Texas. Aunque actualmente radica en Corpus Christi, dijo haber sido criado en Piedras Negras, Coahuila

"Yo no me escondo de nadie. Ahí está la verdad y muchas gracias", agregó.

Finalmente, pidió a las y los mexicanos no continuar realizando especulaciones sobre su persona en relación a la desaparición y posterior muerte de Debanhi Escobar

Leer más: "Seguimos en busca de la verdad", papá de Debanhi agradece a Edén Muñoz por canción en honor a su hija

"No necesito demandar, tengo maneras de salir adelante. Ya dejen de jugar al detective y dejen descansar a esa muchachita. No la conozco y no la conocí", dijo.