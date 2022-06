"No  levanta la mano nadie", reprocha Samuel García a estados no apoyar a NL ante crisis de agua

Nuevo León.- Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado de Nuevo León, reclamó al resto de las entidades federativas de la república mexicana el no ayudar a la localidad ante la sequía que atraviesa en estos momentos y que viene arrastrando desde hace meses.

En este sentido, el mandatario estatal hizo hincapié en que pese a que Nuevo León es el estado que más paga impuestos a la federación y el que más presta apoyo al resto de entidades mexicanas cuando ocurren diferentes catástrofes naturales, como huracanes o sismos, en estos momentos no se le devuelva la solidaridad que ha mostrado.

En la firma de un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que los agricultores del municipio de General Terán otorguen por espacio de dos meses mil litros por segundo de agua las 24 horas del día durante cuatro días, el emecista elogió dicho gesto de apoyo para con los habitantes de la zona metropolitana de la capital estatal.

"Chequen Teletón, cuál es el estado que más lana pone cuando hay una crisis, siempre somos nosotros, y nos dicen codos, y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón, y ahorita que estamos en crisis, no mandan una ching... despensa", recriminó.

No obstante, Samuel García sostuvo que los habitantes de Nuevo León no ocupan a los de los otros estados del país, ello al hacer hincapié en que "aquí sí sacamos debajo de las piedras agua".

"No levanta la mano nadie, y les digo algo, no los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo, no ocupamos a nadie los nuevoleoneses, y somos los que más lana producimos, somos los que más pagamos impuestos", refirió.

Ante ello, tras el reproche al gobierno federal y al resto de las 31 entidades que integran a la república mexicana, el gobernador de Movimiento Ciudadano aseguró que el estado logrará superar la crisis del desabasto de agua pronto.

"Pero les juro que esta crisis se va a superar pronto, y vamos a exigir que nos respeten y no ocupamos nada de nadie, porque aquí solos podemos", remarcó.