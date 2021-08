¡No podemos arriesgar a nuestros hijos! Bronco respalda que maestros no quieran regresar a clases presenciales

Nuevo León.- Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, respalda la decisión de los maestros de no querer volver a clases, pues afirma que no se debe poner en riesgo la salud de los niños y niñas.

Durante este 19 de agosto, el Bronco, como también se le conoce al gobernante de Nuevo León, reveló que tuvo una reunión en línea con todos los alcaldes, con el fin de comunicar decisiones al respecto de la pandemia de Covid-19 y educación.

En primer lugar Rodríguez Calderón indicó a los presidentes municipales que no se debían relajar las medidas sanitarias, así como tampoco se deben de levantar las restricciones. Esto debido a que se está registrando un aumento en la ocupación hospitalaria en Nuevo León.

Aunado a ello, afirmó que estará reactivando el Hospital Montemorelos con el fin de que no se saturen los hospitales de la región metropolitana de Monterrey.

Por otra parte, el Bronco dio a conocer que el 95% de los maestros y maestras que conforman el sistema de educación pública en Nuevo León, no quieren regresar a clases presenciales. Tras ello, solo señaló que más tarde estará brindando información concisa respecto a si habrá o no regreso a clases presenciales en el estado.

"Respecto al sistema educativo, el 95 por ciento de los profesores del sistema público de educación, decidieron no asistir a clases de manera presencial; en unos momentos, tendremos una reunión con autoridades educativas para seguir revisando el tema del regreso a clases presenciales", publicó Jaime Rodríguez en su cuenta oficial de Facebook.

Aunque no señaló una postura oficial respecto al regreso a clases presenciales, repitió uno de los principales argumentos de las personas que no quieren el regreso; "No podemos arriesgar a nuestros hijos, la decisión la tomaremos de manera responsable".

Posteriormente, profundizó en materia de salubridad, donde reveló que Nuevo León no tiene capacidad hospitalaria para atender a niños con Covid-19.

"Actualmente, los hospitales tienen muy pocas camas de terapia intensiva para infantes, esa es una de nuestras mayores preocupaciones; por nuestra parte, estamos adaptando la UNEME pediátrica para tenerla lista, preparándonos ante el posible y progresivo regreso presencial", posteó el Bronco.

Finalmente hizo un llamado para que las personas se sigan cuidando contra el contagio del Covid-19.