"No quería parar mi búsqueda", Hospitalizan al papá de Yolanda Martínez, tenía días sintiéndose mal

Nuevo León.- El papá de Yolanda Martínez se encuentra hospitalizado tras no sentirse bien durante días, el señor José Gerardo espera salir del hospital el día lunes para poder seguir en la búsqueda de su hija, de la cual no sabe nada desde el 31 de marzo.

El señor José Gerardo dio a conocer en el grupo de WhatsApp que hizo para poder compartir información sobre el caso de su hija, que desde hace cuatro días no se sentía bien de salud pero que no lo había manifestado para no detener la búsqueda.

Fue la noche del día sábado, 07 de mayo, que el señor José Gerardo se hospitalizó por su propia cuenta al presentar problemas de presión alta.

Leer más: Debanhi y sus amigas NO ESTABAN SOLAS en tienda donde fueron grabadas

El papá de Yolanda Martínez mencionó que decidió hospitalizarse para que lo indujeran a dormir bien para poder descansar ya que no había podido conciliar el sueño en varios días, espera que el próximo lunes ya pueda estar mejor para seguir en la búsqueda de su hija.

Leer más: "Mi mamá es el motivo de mis sueños", la triste carta de Ana, niña que fotografió a su feminicida

José Gerardo pidió a los medios de comunicación que no lo dejen solo y que lo sigan apoyando para poder encontrar a Yolanda Martínez, varios reportes han indicado que se le vio en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, entregando solicitudes de empleo, pero la autoridades no han podido localizarla.