"No quiero que piensen que no tienen amigos", invita por redes al cumpleaños de sus hijos

Nuevo León.- Una madre hace lo que sea para que sus hijos sean felices, así lo demostró una mujer del municipio de Apodaca, Nuevo León, la cual le organizó una fiesta de cumpleaños a sus hijos y al ver que no llegaba nadie decidió invitar a los usuarios de la red social de Facebook.

Este hecho sucedió el pasado 13 de junio, la mujer escribió en su red social que iban hacer casi las 7:00 de la tarde y que nadie había llegado a la merienda que le preparó a sus dos hijos los cuales pensaban que no tenían amigos, y dejó invitación abierta para todos aquellos que quisieran asistir.

En la invitación la madre de Gera de 5 años y de Asís de 4 mencionó que en el festejo había chillidog, frituras, pastel y un brincolín que estaría hasta las 11 de la noche para animar a la gente ir al pequeño festejo.

Leer más: "Vengo aguantando hambre, mi mami murió": el desgarrador llanto de un niño al llegar a USA

Si no me hablan o me conocen, no importa. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos, como ellos me dicen".