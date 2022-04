"No sabemos por qué la bajó": padre de Debanhi cuestiona por qué conductor la abandonó en la carretera

Nuevo León.- Mario Escobar Salazar, el padre de Debanhi Escobar Bazaldua, la joven de 18 años desaparecida en Escobedo, Nuevo León, expresó la mortificación que su familia sufre al no saber nada de su hija desde el pasado 9 de abril, y declaró que no saben por qué el conductor de la aplicación la abandonó en medio de la carretera.

En entrevista con Aristegui en Vivo, el padre de Debanhi habló sobre la fotografía donde aparece la joven sola en la carretera a Laredo, la cual presuntamente fue tomada por el conductor que recogió a la joven y posteriormente la abandonó en el camino, lo que Mario Escobar consideró "incoherente".

"No sabemos por qué la bajó, con qué intención, ni cuáles fueron los motivos. Queremos aclarar todo eso, porque es incoherente que dejen a una muchacha de 18 años a media carretera donde hay mucha inseguridad; no hay luces, no pasan camiones", expresó.

De igual manera, el padre se mostró incrédulo ante la versión de que las amigas de Debanhi la dejaron sola en la fiesta a la que asistieron juntas, pues considera que se trata de una situación que "no cuadra".

El hombre adelantó que este miércoles 13 de abril acudirá a las oficinas de la Fiscalía de Nuevo León para conocer los resultados de la jornada de búsqueda del martes, en la que autoridades, familiares, amigos y ciudadanos recorrieron la zona donde Debanhi fue vista por última vez el pasado 9 de abril.

La última vez que Debanhi Escobar fue vista fue el pasado 9 de abril en l colonia Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Foto: GEBI

Mario Escobar dijo sentir la esperanza de que con la difusión que ha tenido la noticia de la desaparición de su hija, pronto pueda ser localizada.

Aunque muchas personas les han ayudado en la búsqueda, mencionó que hay quienes "por juego o extorsión" juegan con su dolor, e incluso pidió a quienes pudieran tenerla que la entreguen, pues su familia ya no puede más.

"Nos preocupa y queremos decirles a la gente que si es que la tienen que nos la entreguen, que ya no podemos, que queremos a nuestra niña", expresó el padre.

Sobre la detención de un hombre de 46 años en Salinas Victoria, presuntamente relacionado con los hechos, Mario afirmó que pedirá a las autoridades conocer los indicios con que cuentan. Sin embargo, cabe recordar que hasta ahora Jesús "N", el detenido, no ha podido ser vinculado con la desaparición de la joven de 18 años.