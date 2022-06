"No tienen madre": Samuel García suspende rastro de Monterrey por pozos ilegales en plena crisis de agua

" No tienen ni idea del negociazo, la corrupción y la cantidad de agua que nos robaron por décadas en este rastro (...) todos los días sacando agua, litros y litros que en lugar de llegar a tu casa se usan para el bolsillo y negocio de una empresa", aseveró el mandatario estatal.

De acuerdo con el diario Reforma, el rastro de Monterrey es operado por una empresa particular desde 2002 , y tras el operativo fue desconectado de la red de agua.

Al compartir el video del operativo de la inspección en Facebook, García Sepúlveda exclamó que "no tienen madre" por robar tanta cantidad de agua mientras el estado sufre una crisis de desabasto del vital líquido.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.