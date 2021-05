Nombran a Jesús Cantú candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey tras la renuncia de Víctor Fuentes

Monterrey, Nuevo León. Luego de la renuncia de ahora ex abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León a alcaldía de Monterrey, Víctor Fuentes el partido de Morena nombró a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez como el nuevo candidato a contender por la presidencia municipal.

El ex candidato de Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza a la alcaldía se bajó el miércoles de la contienda luego que denunciara diferencias y la falta de apoyos para la campaña y su playaforma de propuestas.

En el comunicado Víctor Fuentes dijo que se registró como candidato sin pertenecer a ninguno de los partidos que lo abanderaron, sin embargo, agregó que “en diferentes momentos y circunstancias me ha sido solicitada una preponderante identidad con uno de los partidos integrantes, a lo cual no cedí; pues nunca fue el planteamiento original, de haber sido así definitivamente no hubiera aceptado la invitación como tampoco acepte la de muchos otros partidos que tuvieron a bien invitarme a ser su candidato y lo cual agradezco”.

Antes de la renuncia de Víctor Fuentes, el mismo Felipe de Jesús Cantú promovía el voto a favor de Víctor en donde decía que él debía ser el alcalde por Monterrey quién es de los buenos, debido a que dio resultados en materia de seguridad al poner una patrulla por colonia cuando fue alcalde de San Nicolás de los Garza.

Sin embargo a unos minutos más tarde y tras la renuncia fue presentado en sustitución de Víctor Fuentes.

Ayer la candidata a la gubernatura por Nuevo León de partido Morena, Clara Luz dijo en su mensaje de campaña que todos los candidatos merecen que luchen por la democracia y que todas las decisiones que se tomen para bien y mencionó a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez como el candidato a la alcaldía de Monterrey.

“Felipe conoce las necesidades de los regiomontanos, tiene experiencia probada, es un candidato capaz y honesto., nuestra coalición está más fuerte que nunca”, señaló.