Noroña promovería juicio contra Congreso de Nuevo León

Ciudad de México.-Si el Congreso local no se retracta y emite las disculpas correspondientes por haberlo declarado persona "non grata" en el Estado, una vez resuelto el amparo que presentó, el Diputado federal petista Gerardo Fernández Noroña advirtió que promoverá un juicio político en su contra.

Fernández fue entrevistado previo a viajar este mediodía a Monterrey, donde ratificará por la tarde el amparo que promovió contra la declaratoria emitida por el Legislativo, tras haber calificado como jóvenes valientes a los asesinos del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

Aunque inicialmente había planteado la posibilidad de buscar una indemnización, señaló que esto abriría la puerta a que se trivialice lo que está planteando como un asunto político, por lo que optaría por la vía de un juicio político ante la Cámara de Diputados.

"Lo que voy a promover, si ellos no se retractan del resolutivo, es efectivamente un juicio político, que además está en manos de la Cámara federal", dijo. "De hecho, ya hay un antecedente, no un precedente porque todavía no se resuelve, pero hay un antecedente en el caso de los Diputados que votaron la llamada 'Ley Bonilla', violando ciertamente el marco constitucional y alguien ha promovido un juicio político contra ellos.

Ratificado el amparo. Empieza a correr el plazo fatal para el Congreso de Nuevo León. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 7, 2019

"Entonces yo haría lo propio en el caso del Congreso de Nuevo León, por esta resolución de persona 'non grata', que como hemos comentado, pues no tiene ni fundamento ni seriedad y es un intento de censura".

Precisó que esperará el tiempo en que se resuelva de manera definitiva el amparo que promovió, donde confía le den la razón, y si el Congreso litiga en su momento la orden del juez de dar marcha atrás a su resolución, promoverá entonces el juicio político en su contra.