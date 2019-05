'Nos tienen abandonados'

Monterrey, México.-Habitantes de municipios del sur se mostraron ayer desesperados por la falta de agua en sus comunidades, luego de que el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, señaló que aún faltan meses para restablecer por completo el abasto.

"La vamos a pasar mal", reclamó Claudia Tovar, del ejido Los Cuartos, en Doctor Arroyo, "no sé de dónde vamos a echar mano para tener líquido, nosotros no somos personas de dinero para estar comprando pipas".

Afirmó que desde hace más de ocho días no les ha llegado agua potable a la comunidad y ninguna autoridad ha acudido para explicarles la situación.

"No se acercan", acusó, "no nos mandan ni pipas, estamos completamente abandonados".

Alejandro Varela Silva, también de Los Cuartos, dijo que la situación tiene décadas en el ejido, pero que no puede creer que se sigan suscitando en estos tiempos.

"Según estamos mejorando", señaló, "pero con la tubería no estamos mejorando nada, está seco todo. Vienen las pipas, pero no tienen un control, ésas se van a la casa fulana y allí descargan agua de más, y aquella otra familia ya no alcanza porque a ésta le dejaron lo de aquél".

En Mier y Noriega también habitantes de ejidos clamaron por agua.

"El agua nada más nos la sueltan cuando van por el cobro", aseguró Margarita Sierra Alvarado, de la comunidad El Gallito, "ya después nada, ahorita no tengo nada. Se batalla.

"Luego dicen que se van a tardar pa' arreglarlo, no, yo no sé cómo vamos a vivir.

Nos llevan y nos dicen que agarremos cuando llevan, pero, ¿en qué agarra uno? Pronto se nos acaba".