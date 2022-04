Nuevo León tramita primera acta de nacimiento con género no binario

Nuevo León.- En el estado de Nuevo León una persona ganó una batalla legal con lo cual el gobierno de la entidad tuvo que tramitar la primer acta de nacimiento con género no binario.

Esta excelente noticia fue compartida por Edie Galván quien a través de sus redes sociales relató que, tras una larga batalla legal, obtuvo su acta de nacimiento y credencial de elector, con la identidad que se identifica y que desde hace tiempo deseaba que estuviera en sus documentos.

"MIGUES NO PUEDO CONTENER MI EMOCIÓN LEGALMENTE SERÉ EDIE Y MI IDENTIDAD NO BINARIA SERÁ RECONOCIDA POR EL ESTADO", escribió Edie en Facebook.

Edie también mención que esta noticia le acusó mucha alegría, ya que nunca creyó que este momento llegaría a ser posible. Explicó que se sorprendió ya que para el trámite no le pusieron trabas.

Edie compartio la noticia en sus redes sociales

"Ser la primera persona reconocida como no binarie en un estado tan conservador como Nuevo León, me llena de emoción y realmente no tengo palabras para describir todo lo que siento en estos momentos", añadió en la publicación.

En la publicación, Edie también agradeció a todos sus seres amados que loa animaron y acompañado en este proceso. En la publicación Galván Villareal también anexó la sentencia en la que el estado reconoce su identidad como "no binario", mediante la cual obtuvo su nueva acta de nacimiento y credencial de elector.