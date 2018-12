Numerosos asesinatos a mano armada se registran en Monterrey

Monterrey, México(Agencia Reforma) .- Se han registrado diferentes sucesos violentos en Monterrey, los cuales han sido asesinatos con armas de fuego, los habitantes se encuentran aterrorizados ante la ola de violenta imparable.

El pasado domingo 09 de diciembre lo iniciaron limpiando el charco de sangre del cadáver de una mujer asesinada que recibió dos balazos en la cabeza.

Esa fue la primera actividad que empleadas de la tienda de novias Galería Nupcial hicieron el 18 noviembre, luego de que el cuerpo quedó tendido horas antes afuera del negocio, en el cruce de Reforma y Juan Méndez, en el Centro de Monterrey.

Cuatro impactos de bala quedaron en los aparadores.

"Antes veíamos de que '¡ay, me robaron!' con señoras, pero ahora ya está peor", dice Liz, trabajadora del negocio.

"Ya es de que: mataron aquí a alguien. Ya es otro tipo de inseguridad, más fuerte".

Hasta el martes en el Estado se contabilizaban 756 muertes violentas, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General.

Con esto se rebasó el total de homicidios del 2017, que cerró con 656, y del 2016, con 644.

Y en cada uno de los hechos, quedan testigos de ese horror.

Raquel Fuentes, de 55 años, es uno de ellos.

El sábado 17 de noviembre, alrededor de las 19:30 horas, tomaba una terapia en su casa, tras una embolia que sufrió.

A unos metros de su portón, en la Colonia Nueva Esperanza, en Escobedo, le dispararon a una mujer de 24 años que caminaba con su hijo de 3 años.

"Dije 'Dios de mi vida', y empecé así", dice y se da unas palmadas con su mano derecha en el pecho.

"Para controlarme pensé en todos mis nietos, mis hijos, dije 'no me quiero enfermar, yo no me quiero enfermar'.

Siento tristeza, dolor. Ayer si viera cómo me sentía, bien mal".

En visitas a puntos donde se han cometido homicidios, la gente coincidió en sentir más temor.

"Me afecté al escuchar disparos, vi a la chava y vi al niño que se le quedó viendo y me empezó a dar miedo", expresa Daniel Ipiña, de 17 años, empleado de un negocio de abarrotes ubicado en la misma cuadra de la casa de Raquel.

"Esa imagen no se me va a borrar jamás de la mente. Por eso tengo miedo de venir a trabajar aquí".

El martes 18 de septiembre, en pleno mediodía, una pareja fue acribillada adentro de un auto frente a la Clínica 32 del IMSS, en el Centro de Guadalupe.

Dispararon al menos en 30 ocasiones.

"Fue un susto muy grande", recuerda Blanca, empleada de un puesto de comida.

"Fue una impresión que sí nos duró unos tres, cuatro días, el malestar del estómago".

Elizabeth vive en la Colonia San Rodolfo, que colinda con La Alianza.