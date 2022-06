Obtiene amparo para que Samuel García deje de acusarlo 

Monterrey.- Luego de que el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha acusado públicamente de corrupción a ex funcionarios del Isssteleón, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le ordenó abstenerse de seguir con ese tipo de acusaciones contra uno de los señalados.

El Tribunal concedió al quejoso una suspensión de amparo para que el Mandatario cese en las acusaciones que lo prejuzgan.

Aunque el ex funcionario no fue identificado con su nombre, se mencionó que el promovente del juicio de amparo es el ex Director de Servicios Médicos del Instituto.

Ese cargo era ocupado por José Francisco Villarreal Guijón.

"La propuesta a este pleno", planteó el magistrado ponente, Rogelio Cepeda Treviño, "es estimar fundado el recurso de queja en lo que es materia a revocar el acto recurrido y conceder a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados, en concreto la infamia, el descrédito, el desprestigio, etcétera.

"Ello en razón a que aparece en autos que el Gobernador del Estado a través de diversos medios de comunicación, prensa escrita, televisión e incluso mediante redes sociales ha manifestado que diversos ex servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores obtuvieron beneficios ilícitos, desfalcos e irregularidades financieras, entre otros".

El magistrado Sergio Alvarado consideró que incluso se debería ordenar al Gobernador convocar a medios para reconocer que violó el Artículo 22 de la Constitución con su conducta, pero esto no fue respaldado por los otros integrantes del Tribunal.

Te recomendamos leer:

El ex funcionario promovió el juicio de amparo contra un procedimiento de responsabilidad administrativa abierto por la Contraloría del Estado en contra de quienes ocupaban las direcciones administrativa, jurídica y de servicios médicos, pero sin incluir al ex director general, Carlos Morales Rizzi.

En la primera instancia una jueza le negó la suspensión contra el procedimiento, pero no se pronunció respecto a las declaraciones del Gobernador, y esto fue lo que el Tribunal subsanó mediante el recurso.