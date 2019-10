Ordenan abrir datos de expediente de suegra del Bronco en NL

Monterrey, México.-La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai) aprobó abrir datos solicitados por un particular sobre sobre el expediente de Teresa Martínez, suegra del Gobernador Jaime Rodríguez.



También ordenó a la Secretaría de Administración entregar la información sobre Martínez, quien fungió como coordinadora de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



En la sesión estuvieron el Presidente Bernardo Sierra, además de los vocales María de los Ángeles Guzmán, María Teresa Treviño, Jorge Alberto Ylizaliturri y Francisco Guajardo.

"En la solicitud de información, el particular requirió datos en versión pública y digitalizada sobre su baja del servicio público estatal, entre los datos que requirió esta la fecha de su baja, el puesto y el sueldo", explicó Sierra Gómez.

"El sujeto obligado reservó la información en términos del Artículo 138 Fracción 4a. y 9a. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Fundamentalmente el argumento fue que esa información obraba en carpetas de investigación que se estaban llevando ante el Ministerio Público en materia de corrupción".



Sin embargo, tras el análisis de los argumentos de la autoridad, la Cotai consideró que esos argumentos no son aplicables para una reserva.

"Por una parte, porque a quien le correspondería en un momento dado invocar dichas causales es al Ministerio Público o ante quien se está llevando esa investigación", dijo Sierra.



"Los supuestos que establece la ley en cuanto a estos temas considera como información reservada aquella que pueda obstruir la prevención o la persecución de los delitos y que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público".



Según el criterio de la Cotai, la información no fue requerida al Ministerio Público, sino a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.



"Se determina que esa información que está pidiendo de manera puntual el particular en nada obstruye la consecución de esta investigación o en un momento dado la determinación que vaya a tomar el Ministerio Público", sostuvo.



"Simplemente se está requiriendo en qué fecha se dio de baja del Servicio Público estatal esta persona, el puesto y el sueldo. Información que en su momento se considera como obligación de transparencia y tiene que ponerse a disposición de los particulares".



La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado tiene un plazo de cinco días para entregar la información al particular, que contarán a partir de ser notificado.