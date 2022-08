¿Otro caso Debanhi? Alejandra Cruz desaparece misteriosamente de su casa en Monterrey

Monterrey.- Tras el lamentable caso de Debanhi Escobar, más jóvenes siguen desapareciendo de forma misteriosa en el estado de Nuevo León, lo que deja a las familias sumergidas en la preocupación e incertidumbre. Entre los casos más recientes se encuentra Alejandra Cruz Jiménez, de 19 años de edad, quien padece de epilepsia y problemas del corazón.

La joven regiomontana fue vista por última vez durante el jueves en la ciudad de Monterrey, cuando salió con un chico que acababa de conocer. Esta versión fue difundida a través de medios nacionales por Misada Cruz, hermana de Alejandra.

"Llegamos yo la empecé a buscar y nada, la fuimos a buscar a la tienda y nada, no me dejó mensaje, no me dejó escrito, ni nada", dijo Misada al medio Milenio.

La hermana de la desaparecida explicó que al llegar a casa encontraron todas las pertenencias de Alejandra, por lo que descartan la idea de que se fue por voluntad propia. Además, mencionaron que ella no dejó ningún tipo de mensaje para justificar su ausencia y dar información sobre su paradero.

La repentina desaparición de Alejandra sumergió en el desespero a sus amigos y familiares, pues ella padece del corazón y de ataques de epilepsia, por lo que cada cierto tiempo debe de tomar su medicamento para controlar su estado de salud.

La familia de la joven le mandó un mensaje por todos los medios posibles para que regrese a casa en caso de que se hubiera ido por voluntad propia.

En caso de tener información que lleve a su paradero puede comunicarse al 81 2020 44 11.