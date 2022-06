Padre de Debanhi Escobar: sé sobre sospechosos, la FGE también, pero no quiere decirlo

A dos meses del hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, la fiscalía general de Justicia de Nuevo León, no cuenta con más información oportuna de sospechosos o una declaración real de lo ocurrido durante la desaparición.

Declaró Mario Escobar, padre de Debanhi en entrevistas nacionales que existen sospechosos, pero la Fiscalía no quiere decirlo, no están haciendo bien su trabajo, por lo que está investigando por cuenta propia a pesar de amenazas que ha recibido de manera personal.

“Aunque me sigan amenazando de muerte, díganme la verdad, cero impunidades como dice el presidente, hagan su trabajo y si no pueden renuncien, no es posible que después de dos meses no exista ningún imputado” puntualizó.

A pesar de mantener reuniones con Mario Escobar, la Comisión Nacional de Víctimas (CONAVI) y Comisión Nacional de Secuestro (CONASE), así como la Fiscalía General no quiere dar más información del caso.

La última reunión celebrada el 25 de mayo se realizaron acuerdos de acción para buscar los responsables del asesinato de su hija, se pacto un seguimiento a inicios de junio para localizar los avances, la cual no asistieron lasinstancias involucradas.

Mario Escobar, a través de un video de su canal de youtube declaró se realizará la exhumación, ya que la necropsia de la SEMEFO estatal tiene muchas inconsistencias.

“Qué digan la verdad, si la golpearon, la violaron o qué son los golpes que tenía mi hija cuando la encontraron, que digan la verdad sea cual sea” comentó Mario.

Subrayó que las autoridades fiscales no cumplieron con su trabajo y que exige la verdad para todas las personas afectadas y víctimas de secuestros, ya que son muchas las familias que están cansados de su impunidad.

La fiscalía realizó un cateo en la habitación de Debanhi, están entrevistando a familiares y amigos acerca del caso, acciones que declaró el padre, debieron haberse hecho al momento de su desaparición.

“Exijo que la renuncia de las personas incompetentes, porqué las entrevistas hasta ahora, porque integrar una carpeta de investigación ya que se encontró el cuerpo, por qué no lo hicieron cuándo debían haberlo hecho” reclamó Mario, que no están haciendo su trabajo la fiscalía estatal.

Reconoce el padre de la víctima que tiene que demostrar con documentos reales la realidad de los sucesos, así como los culpables y al ver tanta incompetencia por parte de las autoridades estatales y nacionales, es necesario que una persona externa haga su trabajo.

