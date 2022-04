Papá de Debanhi desea hablar con las amiga de su hija para poder encontrarla

Monterrey.- A más de una semana de la desaparición de Debanhi, su padre asegura que tiene deseos de volver a hablar con Ivonne y Sarahí, amigas de su hija, debido a que hasta el momento solo conocen las versiones sobre la desaparición que le dieron a la Fiscalía General de Justicia el Estado de Nuevo León (FGE)

Fue en una entrevista exclusiva con Mafian TV que Mario Escobar, padre de Debanhi, donde condenó a las amigas de su hija por dejarla abandonada en la vía pública y habló sobre el linchamiento mediático que han sufrido desde el pasado 11 de abril, tras darse a conocer el lamentable incidente.

“No se puede dejar a una amiga abandonada a mitad de la calle”, dijo Mario Escobar.

Al respecto, las amigas de Debanhi sostienen que ella se bajó por voluntad propia el vehículo en el que viajaban sobre la carretera a Ladero. Sin embargo, el padre de la joven aclaró que a él no le han dado explicaciones de lo ocurrido en la noche de la desaparición.

“No, no me lo han explicado. Dieron la declaración ante la Fiscalía en la carpeta, no las hemos visto. Estamos a la espera de hablar con las muchachas”.

Mario también explicó que tanto él como su esposa desean poder hablar de nuevo con las amigas de su hija para obtener más detalles sobre la desaparición que sea de utilidad para la investigación sobre el paradero de Debanhi. Indicó que espera que el vínculo que tiene su esposa con Sarahí sea suficiente para obtener más información.

Durante la entrevista telefónica, el padre de Debanhi que las jóvenes se contactaron con él durante la Fiesta y para informarle que su hija se había bajado sola del auto en el que iba.

“Hasta donde sabemos, ellas se fueron solas en otro carro. Por qué, no sabemos, eso es lo que queremos averiguar de entrada”.

Mencionó que la última interacción que su esposa y él tuvieron con las jóvenes fue cerca de las 8 de la mañana del 11 de abril, cuando les mandaron un mensaje de texto para preguntar si su amiga estaba con ellos.