Particulares consiguen amparos para construir en La Huasteca de Cumbres de Monterrey

Monterrey.- Pese a la Declaratoria de Área Natural Protegida del Parque Nacional Cumbres, particulares han conseguido evadir las restricciones para construir en La Huasteca a través de amparos y otros recursos legales.

Aprovechándose de omisiones en la Ley o de las autoridades federales, que son las que tienen jurisdicción en el área natural, las edificaciones se han expandido en el parque.

Gerardo Prado, socio del despacho Sánchez Devanny, explicó que en noviembre del 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Declaratoria de Área Natural Protegida del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que abarca La Huasteca.

Indicó que quienes eran propietarios de lotes en esa zona tuvieron 30 días posteriores a la publicación para ampararse.

Agregó que la Declaratoria también establecía que debía ser notificada de manera personal a los dueños de los predios afectados, lo que no ocurrió, y esto también da pie a que se interponga un amparo.

Quienes tenían permisos para desarrollar un inmueble en el área protegida también presentaron amparos, señaló.

"La autoridad les aplicaba la Ley y no se los permitía (construir). Pero la persona, si no tenía conocimiento de la existencia de esa limitación, puede ampararse", comentó el abogado.

"Con esa violación a los derechos individuales las personas se han podido amparar".

El Decreto, explicó, prohibió la creación de nuevos centros de población y la urbanización de las tierras ejidales, comunales o particulares, pero esto tampoco se respeta.

"Hay ejidatarios que lo están haciendo (construcciones) a pesar de que son terrenos ejidales, no son propiedad privada", aseguró Prado.

Además de esas situaciones, el Decreto vigente tiene defectos, por ejemplo que le da el mismo cuidado, uso y tratamiento a zonas que no tienen las mismas características, y aún no se cuenta con un Plan de Manejo.

"Después de la publicación del Decreto tenían un año para publicarlo (el Plan de Manejo) y aún no se ha hecho nada", señaló.

El Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico exige una evaluación del impacto ambiental, además de que se debe cumplir con las normativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Santa Catarina.

Pero esto tampoco ha impedido que continúen las construcciones.

Detalla que existe nula atención a este Parque por parte del Gobierno Federal. Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.